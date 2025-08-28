俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）第8話が、28日に放送される。このほど、第8話のあらすじ・場面写真が公開された。愛実（木村）は家を出る決断をくだし、カオル（ラウール）の働くホストクラブ「THE JOKER」で傷害事件が発生する。【場面カット】カッコイイ！真剣な顔で佇むラウール本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大き