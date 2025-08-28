テーマは「九州一 美しいアフタヌーンティー」。 “おいしい芸術の秋” の訪れです。 風景画をイメージしたチョコレートに、額に入った絵のようなトッピングも。 来月から提供されるアフタヌーンティー。 芸術と美食の秋を楽しめます。 長崎市の長崎マリオットホテルでお披露目された 「九州一美しいアフタヌーンティー “The Museum”」。