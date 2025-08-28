毎日家事や育児や仕事に追われ、自分を見失いがちな子育て世代。大切な家族のために頑張る日々は幸せだけど、それだけでいいの？そんな疑問がチラッと浮かんだ人には、この記事を読んでほしい。あなたの心に眠らせていた夢を叶えるために、少しずつでも今できることがあるはずだ。※本稿は、中島美鈴、あらいぴろよ『マンガで挑戦 とっちらかった頭の中を整理して決められる人になる』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したもので