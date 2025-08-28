「目覚ましが、セミ。2階まで響くやん。息子８才よ、昨日さぁ、公園にセミ達全員返したって言うてたやん。セミの鳴き声で目覚めたの、人生初。なかなかできない経験をありがとう。そんでカーテンの裏に、あと２匹おるやんおはよ♯蝉のいる暮らし」【動画】早朝、家の中で鳴くクマゼミこんなポストされたのはトリッシュ（@torish935）さん。投稿された動画にはカーテンにとまるセミの姿と、その大きな鳴き声がシャンシャンと響く