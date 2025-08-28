早朝、飼い主の腕枕で寝ていた愛猫。その体には、一見するとただの米粒が…と思いきや、なんと小さな「巻き貝」がくっついていました。このあまりにメルヘンな“おみやげ”のエピソードがX（旧Twitter）に投稿されると、「どこで拾ってきたの…！」「猫バスにキセル乗車」と驚きと笑いのコメントが殺到し、5万件を超える「いいね」が集まるなど大きな話題となっています。【写真】猫の体にくっついていたのは…小さな「巻き貝」で