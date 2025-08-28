◆ 史上初ルーキー首位打者の可能性も！齊藤氏「あと規定打席全部出れば面白い」ロッテ・西川史礁が27日、オリックス戦で3安打を放ち、7度目の猛打賞を記録した。西川は27日時点で打率.292で、規定打席まで139打席（残り31試合）となっている。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「春先はあまり良くなかったが、ここにきて打ちまくっている。首位打者の可能性がある、ルーキーで獲ったら史上初