8月27日午後、岐阜県揖斐川町でスクールバスとして走行していたワゴン車が金属製のポールに衝突し、乗っていた女子中学生が首を打ち軽傷です。警察などによりますと、揖斐川町北方の信号交差点で27日午後2時過ぎ、10人乗りのワゴン車が1メートルほどの金属製のポールに衝突しました。この事故で、乗っていた中学1年生の男女2人のうち女子中学生(13)が首を打ち軽傷です。男性運転手(73)と男子中学生(