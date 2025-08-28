イングランドでも話題となっている。現地８月26日に行われたカラバオカップ（リーグカップ）の２回戦で、松木玖生が所属するサウサンプトンがノーリッジとアウェーで対戦。３−０で快勝を収めた。63分から途中出場した松木は２−０とリードして迎えた81分、右サイドからドリブルで運び、ペナルティエリアの６〜７メートル手前から左足を一振り。豪快なミドルシュートを叩き込んでみせた。 日本の逸材が決めた度肝を抜