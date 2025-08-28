◆米大リーグマリナーズ―パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、４回６９球を投げ、４安打４失点で降板し、自身４連勝となる今季４勝目を逃した。両軍無得点の初回は、先頭のアロザレーナは遊飛に抑えると、続く両リーグ最多５０本塁打を放つローリーもカウント３―１から５球目のカットボールで右飛