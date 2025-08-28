◆テニス▽全米オープン（２７日、米国・ニューヨーク）７本のマッチポイントをはね返し、大逆転で１回戦を突破した世界ランキング９４位の内島萌夏（安藤証券）だったが、２回戦で敗退した。４大大会２度の優勝を誇る同６２位のバルボラ・クレイチコバ（チェコ）に４−６、２−６のストレートで敗れた。けがで世界ランキングを落としているが、元世界２位の壁は高かった。内島は、相手の切れ味の鋭いショットの前に、なかな