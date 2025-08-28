長い歴史の中で生まれ、地域の貴重な財産として受け継がれてきた文化財。時代が変わり、維持や管理などの負担が課題となっています。文化財の価値は残したまま違う形に再生させていく。民間を巻き込んだ動きが静岡県内でも進んでいます。 【写真を見る】進む文化財の民間活用 静岡市の海岸沿いに1940年に建てられた旧マッケンジー住宅。茶の貿易商として静岡茶の普及に尽力したダンカン・マッケンジーさんと、社会福