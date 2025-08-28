ハロー！プロジェクト所属の8人組アイドルグループ・OCHA NORMAが27日、都内で最新シングルの発売記念イベントに登場。10月15日に開催される初の日本武道館公演への意気込みを語りました。2025年7月15日に開催されたメジャーデビュー3周年記念イベントで、初の武道館公演決定をサプライズで発表していたOCHA NORMA。武道館公演の話を聞いた時の心境を聞かれたリーダーの斉藤円香さん（22）は、「ずっと武道館に立つことが夢だった