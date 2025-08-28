30年目の夏「女子高生が2人も射殺されたらしい。ほかにもガイシャ（被害者）がいるようだからすぐ現場に行ってくれ」電話口でそう告げられたのは1995年7月30日の夜。当時は不動産会社EIEインターナショナルへの不正融資を巡る二信組事件と、地下鉄サリンなど一連のオウム真理教事件捜査の真最中で、各マスコミの事件記者は、日々取材に忙殺されていた。【写真】亡くなった被害女性3人の素顔。警視庁は事件発生から30年が経過した