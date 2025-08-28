大阪府警の警視が少女にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。「パパ活」をしていたとみられています。逮捕されたのは、大阪府警・生活安全部生活安全特別捜査隊の警視、辻本浩嗣容疑者（53）です。今年6月、府内のカラオケ店の個室で、当時16歳未満の少女の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、7月に少女の家族から行方不明者届が出され、少女が保護された際、いわゆる「パパ活」を