JR東日本が運行する豪華寝台特急「トランスイート四季島」は、チケットが数十万円、時期によっては100万円を超えるにもかかわらず、予約が取りにくい人気列車だ。ところが、この列車のスタッフ6人が数年にわたって、車内で乗客に提供する高級ワインやシャンパンを飲酒していたことが発覚し、大きな波紋を呼んでいる。【文・取材＝宮原多可志】【写真】鉄道ファンも大興奮豪華列車「トランスイート四季島」の堂々たる走行シーン