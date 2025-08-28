女子シングルス2回戦で敗れた内島萌夏＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第4日は27日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターでシングルス2回戦が行われ、女子で世界ランキング94位の内島萌夏（安藤証券）は、同62位のバルボラ・クレイチコバ（チェコ）に4―6、2―6で敗れた。男子で第7シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）、女子で第4シードのジェシカ・ペグ