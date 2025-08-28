本日8月28日（木）の『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』は、「衝撃！国宝級スゴ技大集合SP」と題した2時間スペシャル。9月2日（木）に最終回を迎えるドラマ『誘拐の日』に出演中の深澤辰哉（Snow Man）をゲストに迎えて放送される。【映像】松村沙友理「え!?そんなに？」 8キロ先までズームできる最新防犯カメラに驚き「世界の国宝級スゴ技」と題したブロックでは、その名のとおり、世界の超スゴ技をおさめた動画が集結する。棒の両