アニメ『パウ・パトロール』のスピンオフ・シリーズ『ラブル＆クルー』を映画館で楽しめる特別企画上映イベント『ラブル＆クルー IN シアター』が、11月14日より全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルが解禁された。【動画】工事大好き・ラブルが大活躍『ラブル＆クルー IN シアター』場面写真ギャラリー『ラブル＆クルー』は、スピンマスターが制作しているアニメ『パウ・パトロール』のスピンオフ・シリーズ