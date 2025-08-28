フジテレビの原田葵アナウンサーが、28日までにインスタグラムを更新。かわいい浴衣姿の近影をアップし反響が集まっている。【別カット】美人女子アナたちの眼福すぎる浴衣姿（ほか5枚）バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の木曜レギュラーを務めている原田アナは「毎年浴衣を着られて嬉しい写真は勝野アナが撮ってくれました先輩に感謝」とつづり、スタジオで撮影したオフショットを多数公開。髪をお団子にまと