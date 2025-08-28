女優の川栄李奈（30）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）にゲスト出演。段ボールを家には入れないと語った。この日のテーマは「潔癖すぎる女が大集合！」。川栄は「段ボールがすごい苦手で。家に入れるのが嫌で、玄関から先には入れないんですよ」とし「紙類が凄い嫌いで。小さい時に辞書開いたら紙魚っているの分かります？紙に虫がいるんですよ。あれが凄い嫌いで。段ボールを全く信用し