週刊文春は２７日、９月から表紙デザインを変更することを明らかにした。２８日発売号で、４８年間にわたりデザインを担当したイラストレーターの和田誠さん（２０１９年１０月死去）への御礼をつづり、表紙に「和田誠さん、４８年間ありがとうございました。来週から表紙が変わります」と告知した。同誌は１９５９年４月に創刊。当初は女性のポートレートを表紙に使用していたが、７７年５月から、和田さんのイラストを採用し