「クーティープロダクションズ（COOTIE PRODUCTIONS®︎）」が、ブランド設立25周年を記念して、「コンバース（CONVERSE）」とコラボレーションしたシューズ「SUEDE ALL STAR AGED OX （Cootie Productions®︎）」を8月30日の12時に発売する。直営店および公式オンラインストア、全国の正規取扱店で展開する。 【画像をもっと見る】 同モデルは、コンバースの「オールスター（ALL STAR）」をベースに製作