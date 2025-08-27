フットウェアブランド「シャカ（SHAKA）」が、新作のローファー「BLK METEOR LOAFER SXL」を発売する。9月上旬から公式オンラインストアおよび取扱店舗で展開する。価格は2万900円。 【画像をもっと見る】 BLK METEOR LOAFER SXLでは、カジュアルローファーの再評価が進む今、「都会派アクティブ」なローファースタイルを提案。アッパーには、軽量で丈夫なナイロンにPU製サドルやTPU製マッドガードなどの異素材をミックスし、