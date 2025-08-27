「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」が、JIMMY CHOO 銀座コンセプトストアにカフェ「JIMMY CHOO ストリートカフェ銀座」をオープンする。営業開始は9月12日。 【画像をもっと見る】 店内は、ブランドの遊び心溢れる「英国スピリット」を洗練されたムードで表現。フィッシュ&チップスやスコーン、ジントニックといった英国のクラシックなメニューを揃え、家族や友人と料理や会話を楽しむことができるリラックスした空間に仕上