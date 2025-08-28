◆中京２歳Ｓ追い切り（８月２７日、栗東トレセン）第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（同、中京）の追い切りが２７日、各地で行われた。スターアニスは栗東・坂路で躍動感ある走りを披露した。豪快なフットワークが際立った。スターアニスは栗東・坂路を単走。体全体を大きく使った躍動感あるフォームで力強くウッドチップを蹴り上げ、５３秒９―１１秒９をマークした。乗り手の進路を切り替える指示に素早く従う操縦性の高さも見せ、高