◇プロ野球セ・リーグ広島3ー2巨人（27日、マツダスタジアム）5回途中での交代となり、3敗目を喫した巨人の先発、森田駿哉投手。「先発として仕事を果たせていないというのはあるんで、すごく悔しいなと思います」と試合後に語りました。この日の大きな反省点は「大瀬良大地投手に2本打たれたところ」。「ああいうところでしっかり切っていかないと、上位につながっていきますし、失点に響いているので、もったいないなと。ああ