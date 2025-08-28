28日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2442枚だった。うちコールの出来高が1287枚と、プットの1155枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の389枚（1円高47円）。プットの出来高トップは4万円の114枚（5円安120円）だった。 コールプット 出来高前日