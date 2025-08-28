ゼンハイザーが創立80周年を記念してコラボしたのは、『るろうに剣心』や『仮面ライダー』などの話題作でもおなじみ、日本を代表する俳優の佐藤健!?ゼンハイザーから、佐藤健氏がプロデュースするライフスタイルブランド・ABYTSとコラボした「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」（5万9950円）が登場しました。ABYTSは同氏が2020年に立ち上げたライフスタイルブランド。シンプルさ、品質、自己表現に重きをおいた、時代を超えて愛