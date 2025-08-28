青森市のペットショップから逃げ出していたヘビが3週間ぶりに捕獲されました。ショップ店長：見つかりましたので一安心しました。27日午後8時ごろ、「玄関にヘビがいる」と通報がありました。このヘビは、青森市のペットショップから4日から5日にかけて脱走した体長3メートルほどのヘビで、警察が飼い主に連絡し確保されました。