4回一死三塁から中前適時打を放った阪神・熊谷敬宥(C)産経新聞社阪神は8月27日のDeNA戦（横浜）に2-1で競り勝った。プロ初先発の育成ドラフト3位ルーキー・早川太貴が5回2安打無失点の力投で、プロ初勝利を飾った。【動画】「全て完璧」阪神・熊谷敬宥のジャンピングキャッチをチェック記念すべき1勝は、猛虎の遊撃手がアシストした。両軍無得点の2回先頭。DeNA先頭のタイラー・オースティンが放った左前に届こうかという強烈