イタリア北部の都市・ボローニャで毎年開催されている、世界で唯一の子どもの本専門の国際見本市「ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア」。その絵本原画コンクールの入選作品を集めた「2025イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」が、西宮市大谷記念美術館で開催されている。2025年10月13日(月・祝)まで。マリア・ヘスス・グアルダ、カリーナ・レテリエル（チリ）『子どもたちには権利がある！』「ボローニャ・チルドレンズ・