打撃低迷が続くコンフォートよりも移籍したラックスの方が貢献できると指摘された(C)Getty Imagesドジャースは現地時間8月26日、本拠地でレッズと対戦して6−3で勝利し、このカード勝ち越しを決めた。前日の同戦は7−0で勝利したが、試合前には印象的なシーンがあった。昨季までドジャースでプレーしていたレッズのギャビン・ラックスにワールドチャンピオンリングが贈呈されると、ドジャースタジアムは感動に包まれた。【動画