東京・府中市の駐車場で、若い男女が車の中で死亡しているのが見つかりました。27日午後6時ごろ、府中市住吉町にあるマンションの駐車場の車内で、20代から30代とみられる男性と女性の2人が死亡しているのが発見されました。警視庁は事件の可能性もあるとみて、慎重に調べを進めています。現場は京王線中河原駅から50メートルほどの駐車場です。