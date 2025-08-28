【関東は猛暑がトーンダウン】きのう（水）は東京で10日連続の猛暑日、そして今年23日目の猛暑日になりました。東京の観測史上最長で最多の記録です。きょう（木）は関東の猛暑はいったん落ち着き、北日本や北陸の極端な暑さはなさそうです。今日の各地の予想最高気温は、札幌：26℃釧路：25℃青森：30℃盛岡：31℃仙台：30℃新潟：31℃長野：33℃金沢：32℃名古屋：37℃東京：33℃大阪：36℃岡山