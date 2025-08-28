ベルギー1部で首位を走るシント＝トロイデンVV（STVV）は27日、8月29日（金）より、『BS10（ビーエステン）』にて新番組『全力応援！ シント＝トロイデン』が放送開始することを発表した。この番組は、欧州リーグへの登竜門とも呼ばれるベルギー1部リーグで戦うSTVVと、クラブに所属する日本人選手たちに密着し、その魅力を日本全国に発信する応援番組。サッカー初心者から欧州サッカーファンまで幅広く楽しむことができる内容だと