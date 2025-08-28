ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、「パルフェ マロン〜栗のパフェ〜」を9月16日から11月30日まで提供する。グラスの上のモンブランは、たっぷり絞ったマロンクリームとサクサクとした食感のカダイフを重ね、トップには大粒のマロングラッセと曲線をえがくチョコレートを添える。マロンクリームの中には塩ミルク味のアイスクリームが忍ばせ、栗のクリームと冷たいアイスクリーム、軽い食べ心地のカダイフのハー