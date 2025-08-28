「心底、救われた」そんな読者の声が大量に集まる、NewsPicksパブリッシング創刊編集長の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』。本書から、「評価されにくいが大切な人」と「評価は高いが問題ある人」の話を紹介します。あなたの周りにも、そういう人がいませんか。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）「触媒」のような人僕は以前、Fさんという人と一緒に働いていた。彼女は、メンバーのなかではかなり