米ドル紙幣【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝147円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1633〜43ドル、171円55〜65銭。米利下げ観測を背景に、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いがやや優勢だった。