北朝鮮当局が金正恩国務委員長の出席する観光地区イベントで、平壌の大学生を大規模に動員している実態が明らかになった。学生たちは「観光客」役を演じるやらせ要員として酷使され、炎天下や寒風の中で過酷な任務を強いられた結果、嘔吐や倒れ込み、風邪など深刻な後遺症に苦しんでいるという。韓国のシンクタンク「サンド研究所」傘下のメディア「サンドタイムズ」が伝えた。消息筋によれば、今年6月に元山カルマ海岸観光地区で