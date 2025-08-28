きのう広い範囲に雨を降らせた寒冷前線は本州付近から離れ、きょう(木)は全国的に天気が回復するでしょう。関東南部では朝まで雲の残る所がありますが、日中は日差しも届く見込みです。東海から九州にかけては大気の状態が不安定で、午後は雨雲や雷雲が湧きやすく、天気が急変するおそれがあります。山沿いや内陸が中心となりますが、晴れていても、突然の雨にご注意ください。日中の気温は、東海から西の地域を中心に35℃以上の猛