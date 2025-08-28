ニューストップ > 国内ニュース > アメリカ・ミネソタ州の教会で23歳男が銃乱射…児童2人が死亡 アメリカ 殺人事件 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン アメリカ・ミネソタ州の教会で23歳男が銃乱射…児童2人が死亡 2025年8月28日 6時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アメリカ中西部ミネソタ州の学校の教会で23歳の男が銃を乱射した 8歳と10歳の子ども2人が死亡したほか、17人が重軽傷 男は犯行後、教会の駐車場で死亡し、警察が詳しい動機を調べている 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 「ここで商売したら店をぶち壊す」出店店主を脅迫の疑いで暴力団幹部が逮捕…ヤクザが狙う「ベビーカステラ露店」の仕組みとは 2025年8月27日 16時51分 “地球上最悪の侵略的植物”が大繁殖！新米にも影響が「刈り取りができない」恐るべき繁殖力で駆除してもまた増える… 2025年8月27日 20時21分