突然ですが、「M&A」の日本語の意味知っていますか？聞いたことはあるけど…知ってたら天才です！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「合併と買収」でした！企業が合併したり、ほかの会社を買収したりすることをM&Aといいます。新事業に進出するために、大企業がベンチャー企業を買収するときなどに使われます。