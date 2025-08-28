◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２７日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）８月のメジャー、全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（花王）の弟、２２歳・山下勝将（まさゆき、フリー）がプロ３戦目で初の予選突破を狙う。山下は近大４年だった昨年、日本プロゴルフ協会の資格認定プロテストで昨年トップ合格した。今季は日本プロ選手権、リシャール・ミル・チャリティーでとも