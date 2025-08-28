言語の垣根を越えて、世界中のさまざまなコミュニケーションにおいて広く用いられている「絵文字」。実は同じ絵文字でも、日本と海外では異なる意味で使われることも……。うっかり思わぬ誤解を招かぬよう、楽しく絵文字の意味を学びましょう！ラブホテルは日本だけ突然ですが、「🍕」が何を表す絵文字か知っていますか？一見すると、赤いサラミがのった、 1ピースにカットされたピザが思い浮かべることができますが……。