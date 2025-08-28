日本ハムの宮西尚生投手（４０）が２７日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で、８月１日に今季初抹消となった際に送られた新庄監督からのダイレクトメッセージ（ＤＭ）や金子２軍投手コーチと挑戦中の新球種についてつづった。また、千葉・鎌ケ谷で鍛錬を積む若手選手への激励、優勝争いを戦う１軍への熱い思いを激白した。＊＊＊＊ １日に抹消になってしまいましたが、自分の中では納得しています。大きく状態