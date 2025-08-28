1977年に単行本が発売された有吉佐和子さんの小説『青い壺』。一度は絶版になりましたが、2011年に復刊し、約50年の時を経た今年、上半期の文庫ランキングで3冠の快挙を達成しました（トーハン・日販・オリコン調べ）。出版社によると、累計発行部数88万部を突破したという『青い壺』。なぜ今読まれるのか、そして“小説のリバイバルヒット”について、文藝春秋・担当編集者の山口由紀子さんを取材しました。■1977年出版『青い壺