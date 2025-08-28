エヌビディアのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアが27日発表した2025年5〜7月期決算は純利益が前年同期比59％増の264億2200万ドル（約3兆9千億円）だった。売上高は56％増の467億4300万ドルと純利益、売上高とも四半期として過去最高を更新した。生成人工知能（AI）開発向けの底堅い需要を背景に、業績拡大が続いている。ジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は決算の声明で、自社のAI