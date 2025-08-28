プロ野球セ・リーグは27日、各地で3試合が行われました。首位阪神は3位のDeNAと対戦。0-0で迎えた4回、大山悠輔選手と熊谷敬宥選手の連続タイムリーで2点を先制します。投げては先発・早川太貴投手がプロ初先発で、5回被安打2、無失点の好投。6回に岡留英貴投手が筒香嘉智選手にソロ本塁打で1点を返されますが、リリーフ陣がリードを守り抜き、早川投手がプロ初勝利。阪神は引き分けはさみ4連勝としました。5位の中日は最下位・ヤ