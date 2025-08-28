北海道、青森と続いた悪い流れを、秋田で断ち切った。九回を杉山が締め、連敗を4でストップ。苦手の楽天との接戦を制し、小久保監督が「今日みたいな戦いをしていたら勝ちきれる。今日みたいな戦いを続けましょう」と声を弾ませた。16年目のベテランの技が光った。1点リードの四回無死一塁。7番の今宮が古謝の2球目を捕手の前に転がした。難なく送りバントが決まり、プロ野球4人目の通算400犠打。球場に記録のアナウンスが響き