全国屈指の農業産出額を誇る茨城県の食材を集めたマルシェが30、31日、北九州市八幡東区東田3丁目のイオンモール八幡東で開かれる。「野菜の日」（8月31日）に合わせ、茨城県と、福岡−茨城線を運航する航空会社スカイマークが企画した。茨城名産のサツマイモやレンコン、ナシなどの青果、冷凍焼き芋や干し芋といった加工品を合わせて約20品目販売。茨城の名所も紹介するという。県職員や同社社員らが19日に福岡市・天神の西